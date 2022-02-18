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Интернет-приятель разослал интимные фото 10-летней нижегородки в сети

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В Нижегородской области молодой человек шантажировал десятилетнюю школьницу ее обнаженными фотографиями и опубликовал их в сети. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в начале февраля в одном из поселков Володарского района. Снимки и переписка с девочкой были отправлены главе местного самоуправления, который сразу обратился в правоохранительные органы. Такое же письмо получила и школа ребенка.

«Девочка вела в соцсети переписку с неким Александром — думала, что общается со сверстником. По собственной инициативе она отправила ему несколько своих фотографий, на одной из которых находилась в одних трусах. После этого виртуальный друг заявил, что она должна заплатить, если не хочет, чтобы он слил эти снимки в интернет и ее знакомым. Сумму, правда, не озвучил», — сказал изданию источник.

После этого школьница перестала общаться с мужчиной — он, в свою очередь,разослал ее фото и их переписку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», а также рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье «Незаконный оборот порнографических материалов».

«Полицейские изъяли скриншоты переписки и фотографии, а также телефон девочки, с которого она сидела в интернете. Уже установлено, что переписка велась с IP-адреса, который находится в штате Пенсильвания США», — заключил собеседник.

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