Мощный взрыв произошел в центре Донецка

Мощный взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР в центре Донецка. Об этом сообщает РИА «Новости» с места событий.

По данным агентства, на месте взрыва виден огонь, близлежащие здания не повреждены. Информации о жертвах пока нет.

Народная милиция ДНР подтвердила агентству взрыв в центре Донецка — на парковке у дома правительства был взорван автомобиль. По предварительным данным, он произошел около 19:00.

Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва.

По данным «Интерфакс», автомобиль принадлежал главе Народной милиции ДНР Денису Синенкову. Он сам в результате произошедшего не пострадал.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил об обострении ситуации в Донбассе.

До этого глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время отдать приказ перейти в наступление в Донбассе. На фоне этого Пушилин объявил об эвакуации населения республики в Россию.