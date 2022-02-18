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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Власти ЛНР призвали жителей эвакуироваться в Россию

Глава ЛНР Пасечник объявил эвакуации населения в Россию из-за готовящегося «прорыва» ВСУ

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал граждан эвакуироваться в Россию на фоне усиления группировки вооруженных сил Украины в Донбассе. Обращение Пасечника опубликовал Луганский информационный центр.

«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», — говорится в обращении

По его словам, украинская армия сформировала внушительную ударную группировку и, по данным разведки, планирует организовать «глубокий прорыв».

Пасечник также обратился «ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие» с призывом встать на защиту республики.

Ранее луганская народная милиция зафиксировала прибытие в подконтрольную Киеву часть Донбасса иностранных СМИ.

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