В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России за неделю снизился с 61,9% до 59,7%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,7%. В четырех регионах он превышает 80%. Это Санкт-Петербург (84,9%, уменьшение за неделю на 0,9 п.п.), Карелия (83,8%, уменьшение за неделю на 1,8 п.п.), Севастополь (82,9%, уменьшение за неделю на 2,3 п.п) и Мурманская область (82,8 %, уменьшение на 0,7 п.п.)», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она призвала россиян пройти вакцинацию и ревакцинацию, напомнив про опыт зарубежных стран, которые снимают жесткие ограничения при достижении высокого уровня коллективного иммунитета.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в России госпитализировали с коронавирусной инфекцией 18 632 человека (днем ранее в больницы попали 18 090 пациентов).

Всего за указанный период полностью выздоровели от COVID-19 198 369 человек. По данным ведомства, за сутки подтвержден 180 071 новый случай коронавируса.

Больше всего новых заражений зафиксировали в Петербурге (16 398), Москве (8 308) и Красноярском крае (7 823). С момента начала пандемии в России выявили 15 020 573 случая коронавируса в 85 регионах страны.