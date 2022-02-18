В Забайкалье нашли мать, которая задушила младенца и выбросила тело в мусорку

Жительница Читы предстанет перед судом за убийство новорожденной дочери. Личность подозреваемой удалось установить только через год после трагедии. Обвиняемая полностью признала свою вину. Об этом сообщает Телеграм-канал надзорного ведомства.

Уроженка Забайкалья задушила девочку и выбросила тело в мусорный контейнер.

Прокуратура Ингодинского района Читы утвердила обвинительное заключение по делу. Обвиняемой вменяют статью «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Женщина родила девочку в декабре 2020 года в своей квартире. Роженица сочла, что не сможет ее содержать и воспитывать, поэтому сразу же задушила ребенка, закрыв ему дыхательные пути футболкой.

После этого мать избавилась от тела, выбросив его в мусорный контейнер. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее суд назначил другой женщине из Москвы, выбросившей свою новорожденную дочь в мусорный контейнер, два года колонии общего режима.