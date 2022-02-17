Путин объяснил важность послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин сказал на совещании по экономическим вопросам, что послание Федеральному собранию не является просто монологом главы государства перед россиянами, сообщает ТАСС.

«Послание Федеральному собранию — это не просто выступление главы государства перед страной, перед народом и обещание каких-то коврижек, дополнительных льгот и решений социальных проблем в широком смысле этого слова», — объяснил Путин.

По его словам, необходимо продемонстрировать многовекторное развитие России, включая экономическую составляющую и базу для повышения уровня жизни людей.

Путин подчеркнул, что одним из важнейших вопросов перед государством является борьба с бедностью.

Ранее президент РФ объявил о начале серии совещаний по подготовке его послания Федеральному собранию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что послание Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года, подготовка к мероприятию концептуально началась в декабре.

В прошлом послании Федеральному собранию Путин обратил особое внимание на социально-экономические проблемы, пообещал дать жесткий и асимметричный ответ на любые провокации против России, обратил внимание на проблемы, вызванные пандемией COVID-19, анонсировал ряд новых выплат для россиян. Обращение к Федеральному собранию длилось 1 час 20 минут.