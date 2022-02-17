Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
США напугал возведенный Россией понтонный мост через Припять 19:24
Зеленский назвал прямые переговоры с ДНР и ЛНР бессмысленными 19:22
WSJ: Саудовская Аравия отклонила просьбу США об увеличении добычи нефти 19:18
Киеву предложили новый план «возвращения» Крыма 18:56
Кулеба объявил о начале работы нового формата Украины, Великобритании и Польши 18:54
Игорь Бочкин рассказал, как едва не погиб из-за тромба 18:49
Зеленский потребовал гарантий безопасности для Украины от России и США 18:45
Фигуристка Трусова прокомментировала свои слова о завершении карьеры 18:45
В ООН считают, что напряженность вокруг Украины впервые достигла максимума... 18:39
Рэперам предложили представлять Украину на «Евровидении» вместо Алины Паш 18:39

Путин объяснил важность послания Федеральному собранию

Путин: послание Федеральному собранию — не просто выступление с обещанием каких-то коврижек

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент России Владимир Путин сказал на совещании по экономическим вопросам, что послание Федеральному собранию не является просто монологом главы государства перед россиянами, сообщает ТАСС.

«Послание Федеральному собранию — это не просто выступление главы государства перед страной, перед народом и обещание каких-то коврижек, дополнительных льгот и решений социальных проблем в широком смысле этого слова», — объяснил Путин.

По его словам, необходимо продемонстрировать многовекторное развитие России, включая экономическую составляющую и базу для повышения уровня жизни людей.

Путин подчеркнул, что одним из важнейших вопросов перед государством является борьба с бедностью.

Ранее президент РФ объявил о начале серии совещаний по подготовке его послания Федеральному собранию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что послание Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года, подготовка к мероприятию концептуально началась в декабре.

В прошлом послании Федеральному собранию Путин обратил особое внимание на социально-экономические проблемы, пообещал дать жесткий и асимметричный ответ на любые провокации против России, обратил внимание на проблемы, вызванные пандемией COVID-19, анонсировал ряд новых выплат для россиян. Обращение к Федеральному собранию длилось 1 час 20 минут.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть