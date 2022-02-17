Путин потребовал сформировать неприятие хамского поведения на дорогах России

Президент России Владимир Путин заявил, что в обществе нужно сформировать неприятие хамского поведения на дорогах, так как в ДТП до сих пор гибнет много людей. Об этом он сказал, выступая на заседании коллегии МВД, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что сотрудники ГИБДД часто подвергаются критике, хотя порядка на дорогах стало больше. По его словам, за 2021 год совершено на 3,1% меньше ДТП, а число погибших и пострадавших сократилось соответственно на 5,8% и 4,2%.

Президент заявил о высокой смертности в ДТП по вине нетрезвых водителей и рассказал о работе волонтеров в этом направлении. «Надо обязательно развивать такое партнерство и дальше, формировать в обществе неприятие безответственного, хамского поведения на дорогах», — сказал Путин.

В этом же выступлении Путин потребовал добиться кардинального повышения раскрываемости преступлений в России.

Президент напомнил, что в 2021 году году в федеральный закон «О полиции» были внесены изменения, расширяющие полномочия сотрудников полиции. Теперь при получении сообщений о происшествиях сотрудники МВД могут незамедлительно осматривать жилые помещения, транспортные средства, рассказал глава государства.