Диетолог опровергла главный миф о кофе

Индийский диетолог Пуджа Махиджа заявила в Instagram, что вопреки распространенному мнению кофе не наделяет дополнительной энергией, а «берет ее взаймы» у организма.

Она отметила, что чувство бодрости и прилив энергии после чашки кофе связано со стимулирующим действием кофеина, который, будучи стимуляторам, заставляет организм тратить ресурсы.

Кофеин схож по структуре с вызывающим сонливость аденозином. Забивая аденозиновые рецепторы в мозгу, действующее вещество кофе дает лишь иллюзию бодрости. Требующий отдыха организм создаст новые рецепторы и спать впоследствии захочется еще сильнее.

Ранее врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин рассказал «Газете.Ru», что людям, перенесшим COVID-19, вызванный штаммом «омикрон», не стоит бороться с сонливостью при помощи кофе. По словам специалиста, кофеин истощает в организме запасы АТФ — аденозинтрифосфорной кислоты, играющей важную роль в обмене энергии и веществ в организме, — а после COVID-19 они «и так минимальны».