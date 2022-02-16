В Екатеринбурге «южане» избили женщину и ее дочь

В Екатеринбурге 11 февраля несколько «южан» избили девушку и ее мать из-за конфликта в автобусе, сообщает E1.ru.

Одна из читательниц издания рассказала, что инцидент произошел с ее свекровью и сестрой мужа.

«Изначально конфликт у девушки с мужчинами начался в автобусе №57. Мужчины начали дергать шапку, давать подзатыльники и всячески издеваться над девушкой. Она попросила маму встретить ее с автобуса, на конечной остановке. А после случилось избиение! Девушка с мамой отбивались как могли!» — рассказала невестка пострадавшей.

По ее словам, свекровь госпитализирована и находится в тяжелом состоянии. А девушка «отделалась многочисленными ушибами», но опасается выходить на улицу. Читательница объяснила, что эта группа не в первый раз нападает на местных жителей, однако полиция бездействует.

«Они давно держат в страхе всю улицу, воруют телефоны и пристают к молодым девушкам! Этот район полон преступников. Южане уже нашли адвоката. После этого следователя, который активно участвовал в ведении этого дела, сняли! Совпадение? Новый следователь не отвечает на звонки потерпевших», — сказала она.

В местном МВД рассказали изданию, что уголовное дело возбуждено и уже раскрыто — задержали одного подозреваемого, поскольку его товарищи не причастны к избиению.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на источники в правоохранительных органах, подозреваемый оказался несовершеннолетним (17 лет), потому он был отпущен под подписку о невыезде. По данным источников, молодой человек родом из Азербайджана и приехал в Россию по учебной визе. Он рассказал полицейским, что с девушкой он в автобусе поругался, а ее мать пострадала, так как на остановке начала снимать парня на камеру телефона, за что и «получила».

Также случившееся прокомментировал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он осудил совершивших нападение.

«Что это за южане такие? Они из Краснодарского края приехали или это все-таки из какой-то страны, где им можно так с женщинами обращаться? <...> Я прошу всех, кто пострадал от действий этой банды — пишите мне в личные сообщения, я разберусь», — написал глава региона.

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