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Мужчина, одержимый золотом, носит 2 кг украшений и водит позолоченную машину

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ducloitran67ag/TikTok

Житель Вьетнама, помешанный на золоте, носит на себе два килограмма драгоценного металла и передвигается на позолоченной машине, пишет Oddity Central.

Тран Дук Лой, предприниматель из провинции Анзянг, стал известным во Вьетнаме из-за своего увлечения золотом. Мужчина, зарабатывающий на жизнь продажей южноамериканских ящериц, окружил себя этим металлом, чтобы привлечь удачу в бизнесе.

«Сначала на мне было всего несколько украшений, но я добавлял все больше и больше», — рассказал Тран.

Помимо этого у вьетнамца есть также позолоченная машина Lexus и пара золотых мотоциклов. Несмотря на огромное количество украшений, бизнесмен носит их, полагаясь на принципы фэн-шуй.

«Я следую фэн-шуй, потому что у меня золотая судьба,» — объяснил мужчина.

Тран регулярно публикует свои фотографии в соцсетях, вызывая у некоторых людей зависть.

«Хотел бы я иметь столько же денег, чтобы купить такие роскошные удовольствия», — написал комментатор.

Ранее жених из Китая подарил своей невесте 60 килограммов золотых украшений, из-за которых она не могла ходить на свадьбе.

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