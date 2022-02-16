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Суд Москвы арестовал россиянина по подозрению в госизмене

Суд Москвы отправил в СИЗО россиянина Намазова до 11 апреля по подозрению в госизмене

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Лефортовский суд Москвы заключил в следственный изолятор гражданина России по подозрению в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Намазов Ровшан Намаз оглы проведет под стражей два месяца, до 11 апреля 2022 года.

Материалы дела в отношении фигуранта носят гриф «секретно», уточняет агентство. В случае признания вины Намазова, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Накануне сообщалось, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) потребовали арестовать россиянина по подозрению с госизмене. Источник в правоохранительных органах рассказал, что Намазов жил рядом с космодромом в Плесецке, в Архангельской области.

До этого в Приморье 70-летнего ученого-акустика приговорили к 12 годам за госизмену. Еще суд назначил осужденному штраф в размере 300 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на 1 год.

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Обвинения в госизмене
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