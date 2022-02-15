Россияне в период Олимпийских игр стали чаще есть вредные снеки

За первую неделю зимних Олимпийских игр в Пекине спрос на чипсы среди зрителей соревнований вырос на 3%, на закуски из рыбы — на 7%, сообщили «Газете.Ru» в онлайн-сервисе доставки продуктов и товаров на дом СберМаркет, проанализировав спрос на «классические» снеки и напитки (чипсы, сухарики, снеки из рыбы, попкорн, сладкую газировку) и на блюда и продукты китайской кухни.

Так, за первые семь дней пользователи купили 80 тыс. пачек чипсов, 15 тыс. пачек снеков из рыбы, 27 тыс. упаковок сухариков и 23 тыс. пачек попкорна. Чипсы присутствуют в 9% корзин клиентов, это самая популярная закуска у россиян.

Интерес к газированным напиткам и энергетикам остался на прежнем уровне, газировка присутствует в 13% корзин клиентов, энергетики в 2%.

В четыре раза выросло количество заказов китайского чая, товар приобрели больше 2,3 млн раз. Был также отмечен рост продаж китайского соуса — спрос вырос на 38% чаще.



По данным СберМаркета, «классический» набор болельщика, в который входят порция чипсов и пара бутылок сладкой газировки, обойдется, в среднем, в 443 рубля. В то же время здоровая альтернатива, например лапша WOK с китайским чаем, будет стоить почти в 2 раза меньше: всего 251 рубль.

«Многие из нас привыкли есть перед экранами телевизора и смартфона. Но у такого отдыха есть и свои минусы: мы просто не замечаем, что успели насытиться и начали переедать. При этом привычка легко закрепляется, и, становясь частью повседневности, влияет на вес и активность», — отметила гастроэнтеролог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Алина Губанова.

Врач советует дополнить закуски свежими овощами и фруктами, уделять внимание вкусу продуктов и следить за ощущением сытости.