В Екатеринбурге «бывших-тараканов» заживо скормили суррикатам

Екатеринбургский зоопарк приурочил публичное кормление суррикатов ко Дню всех влюбленных, запустив акцию «День пожирателей бывших». Трансляция мероприятия велась в Instagram.

Посетители ранее могли прислать имена своих бывших возлюбленных и вкратце рассказать о них в заявке. Сотрудники зоопарка присвоили их каждому из тараканов рода Blaberus, отобранных для акции. Услуга стоила 350 рублей.

После перечисления «смертных грехов», совершенных «бывшими», организаторы передали тараканов в лапки специалистов.

Также в Екатеринбургском зоопарке «именных» насекомых в рамках акции отправили на съедение местным рыбам. Пользователи разделились во мнении — кто-то уверен, что акция «прикольная», другие же просят не перекладывать на животных чужую ответственность.

В 2019 году суррикаты полакомились «бывшими» в зоопарке Эль-Пасо американского штата Техас.