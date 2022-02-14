РЕН ТВ раскрыл подробности убийства тамбовского чиновника Вакульчика

Преступник, убивший заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика, поджидал его в подъезде. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Неизвестный ждал чиновника на первом этаже дома, когда тот выходил на работу. Вакульчик не оказал сопротивления, так как нападение произошло внезапно.

После убийства злоумышленник скрылся на неустановленном автомобиле.

По словам родных и коллег мужчины, они не замечали за ним каких-либо странностей. На неприятности или угрозы чиновник также не жаловался.

Ранее сообщалось, что Вакульчика смертельно ранили ножом. На месте происшествия работали правоохранительные органы, в том числе следователи и криминалисты.

Виктор Вакульчик работал в органах власти с 2016 года. Ранее он возглавлял компанию «Тамбовтранс», которая занимается пассажирскими перевозками в городе.