Маврикий оспорил право владения Британии, подняв флаг над архипелагом Чагос

Маврикий официально поставил под сомнение права Великобритании на архипелаг Чагос, разместив на атолле Педру душ Баньюш свой флаг. Об этом сообщает The Guardian.

Флаг государства был возведен постоянным представителем Маврикия при ООН Йагдишем Кунджулом под гимн страны.

«Послание, которое я хочу донести до мира как государство, обладающее суверенитетом над архипелагом Чагос, заключается в том, что мы обеспечим мудрое управление его территорией – над ее морской безопасностью, сохранением морской среды и прав человека, в частности, обеспечив возвращение тех, кто имеет чагосское происхождение», — сообщил премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот.

Джагнот добавил, что не знает, каково будет поведение британской стороны после этих событий, уточнив, что если флаг будет снят, то это будет рассматриваться как провокация.

Архипелаг Чагос в Индийском океане являлся частью британской колонии Маврикий, однако в 1966 году, за два года до предоставления Маврикию независимости, архипелаг был отделен от колонии и на его месте в рамках договора с США была образована «Британская территория в Индийском океане», на которой расположилась совместная военная база. При этом все местное население островов, составлявшее несколько сотен человек, было насильственно выселено на Маврикий без права на возвращение.

Маврикий отказывается признавать законность отделения архипелага Чагос от своей территории, а в 2019 году Международный суд ООН признал, что деколонизация региона прошла в нарушение принципов организации.