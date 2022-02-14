Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Газпром» не стал бронировать мощности для транзита газа через Польшу и Украину 14:59
Второй проект постановления о признании ДНР и ЛНР внесла в Госдуму «Единая... 14:58
В ДНР заявили, что генштаб ВСУ подготовил план вторжения на территорию Донбасса 14:54
В Германии арестовали бывшего офицера, который хотел убивать политиков под видом... 14:54
Тимошенко требует отказаться от «минских соглашений» 14:53
На востоке Украины двое греков погибли после стычки с военными 14:51
Обманутым дольщикам выделили 300 млрд рублей на решение проблем 14:50
Определен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету ОИ 14:49
На Украине запретили пересекать границу россиянам призывного возраста 14:49
Экс-глава Раменского района арестован на время пересмотра дела об убийстве 14:48

Маврикий оспорил право владения Британии, подняв флаг над архипелагом Чагос

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Маврикий официально поставил под сомнение права Великобритании на архипелаг Чагос, разместив на атолле Педру душ Баньюш свой флаг. Об этом сообщает The Guardian.

Флаг государства был возведен постоянным представителем Маврикия при ООН Йагдишем Кунджулом под гимн страны.

«Послание, которое я хочу донести до мира как государство, обладающее суверенитетом над архипелагом Чагос, заключается в том, что мы обеспечим мудрое управление его территорией – над ее морской безопасностью, сохранением морской среды и прав человека, в частности, обеспечив возвращение тех, кто имеет чагосское происхождение», — сообщил премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот.

Джагнот добавил, что не знает, каково будет поведение британской стороны после этих событий, уточнив, что если флаг будет снят, то это будет рассматриваться как провокация.

Архипелаг Чагос в Индийском океане являлся частью британской колонии Маврикий, однако в 1966 году, за два года до предоставления Маврикию независимости, архипелаг был отделен от колонии и на его месте в рамках договора с США была образована «Британская территория в Индийском океане», на которой расположилась совместная военная база. При этом все местное население островов, составлявшее несколько сотен человек, было насильственно выселено на Маврикий без права на возвращение.

Маврикий отказывается признавать законность отделения архипелага Чагос от своей территории, а в 2019 году Международный суд ООН признал, что деколонизация региона прошла в нарушение принципов организации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть