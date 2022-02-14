В Польше выявили два новых варианта «омикрона»

В Польше выявили два новых подварианта мутации «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения республики Вальдемар Краска в эфире Польского радио.

По его словам, в ведомстве пока не знают, как эти виды будут себя вести и каким будет ход болезни.

«Коронавирус останется с нами дольше», — заявил Краска, призывая поляков соблюдать меры предосторожности.

В настоящее время Польша борется с пятой волной коронавируса. В последние дни у большинства (96%) заболевших коронавирусной инфекцией в стране выявляется непосредственно штамм «омикрон».

С начала эпидемии в республике зарегистрировано 5,3 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 108 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что российские ученые из Московского научно-исследовательского института имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора разработали новую методику анализа крови, которая позволит обнаружить начало образования тромбов у больных коронавирусом.