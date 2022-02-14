Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях в феврале и марте

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура в конце текущей недели, 19-20 февраля, будет опережать климатический ход на 50 дней, сообщает РИА «Новости».

«Ночные температуры в центре Европейской России будут -2...-7 градусов, дневные +1... +3 градусов. В ночь на среду будет до -8 градусов. С понедельника по среду температура будет на 6-7 градусов выше нормы, но это будет еще соответствовать мартовским значениям, а с четверга наступит уверенно апрельская погода: температура будет выше нормы на 11 градусов. Это даже будет соответствовать второй декаде апреля», — пояснил Вильфанд.

Он уточнил, что резкое потепление характерно для Европейской части России. Причина — теплые воздушные массы, двигающиеся с юга.

«Осадки будут преимущественно в виде дождя и мокрого снега… Температура апрельская, но это еще не весна. Какая же весна, если столько снега», — пояснил Вильфанд.

Ранее россиянам рассказали о погоде в ближайшие дни.