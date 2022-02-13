В Lufthansa допустили прекращение полетов над Украиной

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa изучает возможность шагов по полной остановке полетов на территорию Украины, сообщает РБК.

По словам представителя компании, фирма в настоящее время отслеживает ситуацию на Украине и готова принять меры с учетом складывающейся обстановки.

«Возможность приостановки оказания услуг рассматривается. Но решение пока не принято», — рассказал он.

Ранее полеты на Украину приостановила нидерландская авиакомпания KLM.

Стало известно, что крупнейшие международные страховые компании готовятся объявить в понедельник, 14 февраля, что не будут покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной.

А самолет украинской авиакомпании SkyUp получил запрет от своего лизингодателя на пересечение воздушного пространства Украины. Борт был вынужден прервать выполнение рейса из Мадейры (Португалия) до украинского Борисполя.