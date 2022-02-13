Самолет компании SkyUp сел в Кишиневе из-за запрета на вход в воздушное пространство Украины

Лизингодатель запретил самолету украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины, прервав выполнение рейса из Мадейры (Португалия) до украинского Борисполя. Об этом сообщается на сайте компании.

Лайнер пришлось посадить в молдавском Кишиневе. SkyUp совместно с посольством Украины в Молдове начала возвращение пассажиров на Украину.

«12 февраля лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета категорически отказал как раз в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киеве», — уточнили в пресс-службе SkyUp.

Авиакомпании удалось договориться о посадке воздушного судна в ближайшем к границам Украины аэропорту. Им стал Кишинев.

Вскоре началась организация трансфера пассажиров до Киева.

Ранее сообщалось, что Великобритания отправила истребители в Румынию из-за ситуации на Украине.

Также Украина опровергла запрет на въезд для россиян.