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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В США опубликовали карту нападения Одессы на Украину

NBC: в «российском вторжении» на Украину примет участие и Одесса

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NBC News

Американский телеканал NBC News опубликовал карту «российского вторжения» на Украину, судя по которой в «атаке» примет участие и Одесса.

Как утверждает канал, российские военные «могут использовать девять различных маршрутов для полномасштабного вторжения в Украину». В частности, сообщает NBC, «окружение» Киева будет осуществляться со стороны Клинцов и Гомеля, на восточном фланге целью России якобы станут города Днепр, Харьков, Полтава и 50% Вооруженных сил Украины. Также «вторжение» планируется со стороны Крыма, Луганска, Донецка и Одессы — «для контроля над большей частью побережья Черного моря», пишет NBC.

Также уточняется, что российские танки могут достичь Киева в течение 48 часов.

Ранее ряд СМИ уже публиковали карты предполагаемого «вторжения» на Украину. Так, газета Washington Post опубликовала карту «вторжения», в результате которого Москва якобы планирует завоевать две трети украинской территории, а немецкая газета Bild представила схему «вторжения» с одновременной атакой с северного Крыма и через территории ДНР и ЛНР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров позднее назвал спекуляцией сообщения уважаемых СМИ о планах России захватить Киев и другие города Украины.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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