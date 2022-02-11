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Российские таджики прокомментировали запрет на работу в Калужской области

В «Союзе таджикистанцев РФ» крайне раздосадованы решением губернатора о запрете на работу в Калуге

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Председатель «Союза таджикистанцев России» Абдулло Давлатов назвал весьма некорректным решение губернатора Калужской области Владислава Шапши запретить мигрантам работать на территории региона, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Я не знаю, национализм это, идиотизм или что. Надо искоренить первопричины, а не на ветках этих проявлений показать свой патриотизм пресловутый, играть на чувствах коренного населения и себе зарабатывать политические очки», — сказал он.

По его словам, Шапша совершил популистский поступок. Давлатов также подверг критике его решение о выведении области из программы по оказанию содействия соотечественникам, добровольно решившим переселиться в Россию.

Ранее Шапша пообещал запретить работу иностранных граждан в сферах общественного питания, транспорта и розничной торговле. Позднее губернатор пояснил, что речь не идет о тотальном запрете на работу для мигрантов. По его словам, приезжие смогут закрыть те вакансии, которые не востребованы среди местных жителей.

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