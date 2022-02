Названы пять напитков для избавления от жира на животе

Существуют напитки, которые помогают избавиться от висцерального жира, говорится в статье американского портала Eat This, Not That.

В свою очередь, сладкие напитки повышают уровень сахара в крови, из-за чего появляется лишний вес, объяснила директор подразделения Worldwide Nutrition Education and Training в компании Herbalife Nutrition диетолог Сьюзан Боуерман.

Специалист назвала напитки-помощники в борьбе с висцеральным жиром. Они не содержат калорий — что позволяет сократить общее их потребление. Это, в свою очередь, приведет к похудению и снижению количества жира.

Боуерман отнесла к ним: несладкий зеленый и черный чай, кофе и диетическую газировку.

Зеленый чай содержит кофеин и катехины — биологически активные вещества растительного происхождения. «Эти два важнейших компонента способствуют более интенсивному процессу окисления жира и, соответственно, сжиганию», — указала диетолог Рейчел Дикман. Она призвала не пытаться пить как можно больше зеленого чая — это не гарантирует, что жир «волшебным образом» пропадет.

Несладкий черный чай богат природными флавоноидами — веществами, помогающими снизить объем висцерального жира.

Кофе подавляет аппетит за счет содержания кофеина, а также стимулирует выделение организмом тепла, что повышает расход калорий.

Пятым напитком для борьбы с жиром на животе, по совету Боуерман, являются протеиновые коктейли на основе сывороточного белка.

«Если вы пьете коктейли с сывороточным белком, это может помочь вам уменьшить объем висцерального жира, потому что он надолго оставляет ощущение сытости и у вас не будет возникать желания наесться углеводной пищи», — объяснила диетолог. Белковые коктейли позволяют не терять мышечную массу при похудении.

