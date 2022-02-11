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Названы пять напитков для избавления от жира на животе

Диетолог Боуерман: диетическая газировка и протеиновые коктейли помогают похудеть

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Бар «Никуда не Едем»

Существуют напитки, которые помогают избавиться от висцерального жира, говорится в статье американского портала Eat This, Not That.

В свою очередь, сладкие напитки повышают уровень сахара в крови, из-за чего появляется лишний вес, объяснила директор подразделения Worldwide Nutrition Education and Training в компании Herbalife Nutrition диетолог Сьюзан Боуерман.

Специалист назвала напитки-помощники в борьбе с висцеральным жиром. Они не содержат калорий — что позволяет сократить общее их потребление. Это, в свою очередь, приведет к похудению и снижению количества жира.

Боуерман отнесла к ним: несладкий зеленый и черный чай, кофе и диетическую газировку.

Зеленый чай содержит кофеин и катехины — биологически активные вещества растительного происхождения. «Эти два важнейших компонента способствуют более интенсивному процессу окисления жира и, соответственно, сжиганию», — указала диетолог Рейчел Дикман. Она призвала не пытаться пить как можно больше зеленого чая — это не гарантирует, что жир «волшебным образом» пропадет.

Несладкий черный чай богат природными флавоноидами — веществами, помогающими снизить объем висцерального жира.

Кофе подавляет аппетит за счет содержания кофеина, а также стимулирует выделение организмом тепла, что повышает расход калорий.

Пятым напитком для борьбы с жиром на животе, по совету Боуерман, являются протеиновые коктейли на основе сывороточного белка.

«Если вы пьете коктейли с сывороточным белком, это может помочь вам уменьшить объем висцерального жира, потому что он надолго оставляет ощущение сытости и у вас не будет возникать желания наесться углеводной пищи», — объяснила диетолог. Белковые коктейли позволяют не терять мышечную массу при похудении.

Ранее специалист рассказала о главных ошибках, мешающих похудению. Нутрициолог Анна Дробышева назвала на три главных ошибки, мешающих похудению.

По ее словам, похудению мешает недостаточное потребление питьевой воды. Чтобы похудеть, нужно выпивать не менее 8 стаканов чистой воды в день. Вода удаляет из организма вредные вещества и остатки продуктов жизнедеятельности, снижает аппетит, разъяснила эксперт.

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