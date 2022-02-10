На севере Москвы найдены зарезанными иностранные граждане — мужчина и женщина

На Бескудниковском бульваре на севере Москвы в одном из многоквартирных домов произошло двойное убийство — найдены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Под окнами дома нашли тело еще одного мужчины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, погибшие являлись гражданами Йемена. Согласно предварительной версии следствия, все трое погибших — родственники, между которыми произошел бытовой конфликт. У мужчины, чье тело нашли рядом с домом, зафиксированы травмы, характерные для падения с высоты.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на мусороперерабатывающем заводе при сортировке бытовых отходов на северо-востоке Москвы была найдена голова человека. О страшной находке они сообщили охраннику предприятия. Вскоре стали известны обстоятельства убийства человека, которому принадлежала найденная голова. Предполагаемый убийца познакомился с человеком, который потом был убит, в соцсети.