СК России возбудил более 400 дел против Украины из-за уничтожения населения Донбасса

Следственный комитет России возбудил 467 уголовных дел в отношении Украины и ее политиков по обвинению в уничтожении мирного населения Донбасса. Об этом заявил официальный представитель ведомства Сергей Петренко, его цитирует пресс-служба СК.

«Почти восемь лет — украинская власть и представители военизированных формирований этой страны фактически уничтожают мирное население самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Непрекращающиеся обстрелы из крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения обрывают жизни тысяч людей», — сказал Петренко.

В настоящее время за совершение преступлений против мира и безопасности в Донбассе привлечены около 100 человек, среди них бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, бывший губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский, командиры бригад и военнослужащие Вооруженных сил Украины, осуществлявшие обстрелы мирного населения.

СК также обвиняет украинских силовиков в убийстве журналистов из России, правозащитника Андрея Миронова, гражданина Италии Андреа Роккелли и тд.

В октябре прошлого года в России возбудили дело после авиаудара украинского беспилотника в Донбассе.