Лишившаяся работы из-за стихов Хармса учительница опровергла сообщение об условном сроке

Учительница петербургской гимназии №168 Серафима Сапрыкина, вынужденная уволиться после скандала со стихами Даниила Хармса, заявила изданию «Фонтанка», что публикация Telegram-канала Mash, в которой говорится о наличии у нее условного срока за тяжкие телесные повреждения, — ложь.

Канал также написал, что преподавательница изменила имя, чтобы скрыть судимость.

«Информация о моей якобы судимости, которую распространяют в телеграм-каналах. Казимова — моя девичья фамилия. Я действительно сменила имя и отчество с Симы Казимовны на Серафиму Олеговну, потому что так благозвучнее. Но в 2008 году я училась в Волгограде, на философском факультете, и ни в каких судебных разбирательствах не участвовала», — заявила Сапрыкина.

В качестве доказательства она предоставила журналистам справку об отсутствии судимостей.

Ранее директор гимназии объяснила увольнение Сапрыкиной нарушением учебного плана. По ее словам, преподаватель поступила «не очень корректно», самостоятельно решив, какие занятия проводить. Она отметила, что в гимназии углубленно изучают русский язык и литературу, в том числе Хармса, однако замену одного занятия другим необходимо согласовывать либо с завучем по воспитательной работе, либо с директором.