Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
США до сих пор угрожают выдворением послу России 19:53
Захарова назвала предмет переговоров России и НАТО 19:51
Спортивный юрист заявил, что к Валиевой может быть применено «нулевое... 19:50
Доктор Фаучи объявил о cкором окончании пандемии COVID-19 в США 19:40
Минздрав раскрыл подробности о госпитализации Жириновского 19:35
Дума рассмотрит законопроект, обязывающий госорганы вести страницы в соцсетях 19:35
СМИ: золото командного турнира отберут у сборной России, Валиеву не допустят... 19:34
Число пострадавших в ходе пожара в типографии Банка Франции увеличилось... 19:31
Мама школьницы, чья учительница рассуждала о неполных семьях, назвала «облегчением»... 19:26
США разместят войска в Польше для эвакуации своих граждан из Украины 19:22

В Петербурге арестовали двух новых фигурантов дела об отравлении пациентов барием

Суд в Петербурге арестовал двух заместителей главврача медцентра после смерти семи пациентов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу двух заместителей главного врача медцентра — Наталью Суровенко и Александру Феофанову — по обвинению в смерти семи пациентов после рентгена желудка, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Натальи Суровенко и Александры Феофановой, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, сроком по 26 марта 2022 года», — отметили в пресс-службе.

До этого был задержан главный врач Городского консультативно-диагностического центра №1 в Санкт-Петербурге Евгений Попов.

Ранее стало известно, что после гастрографии в Городском консультативно-диагностическом центре №1 на улице Сикейроса в Санкт-Петербурге три человека скончались, еще трое попали в больницу, двое из них – в реанимации. Под подозрение попал сульфат бария, взвесь которого используется в качестве контрастного вещества при рентгене желудка. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Медицинский центр ищет других пациентов, которые могли пострадать от препарата. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть