В Петербурге арестовали двух новых фигурантов дела об отравлении пациентов барием

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу двух заместителей главного врача медцентра — Наталью Суровенко и Александру Феофанову — по обвинению в смерти семи пациентов после рентгена желудка, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Натальи Суровенко и Александры Феофановой, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, сроком по 26 марта 2022 года», — отметили в пресс-службе.

До этого был задержан главный врач Городского консультативно-диагностического центра №1 в Санкт-Петербурге Евгений Попов.

Ранее стало известно, что после гастрографии в Городском консультативно-диагностическом центре №1 на улице Сикейроса в Санкт-Петербурге три человека скончались, еще трое попали в больницу, двое из них – в реанимации. Под подозрение попал сульфат бария, взвесь которого используется в качестве контрастного вещества при рентгене желудка. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Медицинский центр ищет других пациентов, которые могли пострадать от препарата. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».