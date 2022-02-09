Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Татарстане возле села Новое Сумароково, инструкторы не пострадали. Об этом ТАСС сообщили в МЧС по республике.

«В 16:25 9 февраля поступило сообщение об аварийной посадке легкомоторного самолета Cessna вблизи села Новое Сумароково Бугульминского района. По предварительным данным, на борту находятся два инструктора, они не пострадали», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли пожарная охрана, спасатели и медики.

СК России и сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку после аварийной посадки. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, самолет экстренно сел из-за отказа двигателя.

Ранее в результате жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области погиб один человек и пострадали еще двое. Как передает Telegram-канал Shot, скончался 27-летний бортовой инженер.