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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Татарстане

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Татарстане возле села Новое Сумароково, инструкторы не пострадали. Об этом ТАСС сообщили в МЧС по республике.

«В 16:25 9 февраля поступило сообщение об аварийной посадке легкомоторного самолета Cessna вблизи села Новое Сумароково Бугульминского района. По предварительным данным, на борту находятся два инструктора, они не пострадали», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли пожарная охрана, спасатели и медики.

СК России и сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку после аварийной посадки. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, самолет экстренно сел из-за отказа двигателя.

Ранее в результате жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области погиб один человек и пострадали еще двое. Как передает Telegram-канал Shot, скончался 27-летний бортовой инженер.

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