В Ленобласти установят памятник букве «Ш»

В селе Паша Волховского района Ленинградской области в этом году установят памятник букве «Ш». Как рассказал «Газете.Ru» глава поселения Артур Кулиманов, арт-объект станет «изюминкой» нового общественного пространства, где обустроят променад с качелями, скамейками и фотозоной.

«С 2018 года мы участвуем в рейтинговом голосовании по выбору территорий для благоустройства. Его проводит комитет по ЖКХ Ленинградской области. Одно из требований по выдвигаемым на голосование проектам — обязательное применение малых архитектурных форм. Мы долго думали, какой объект нам применить, чтобы он привлекал жителей и гостей поселения. Ведь, по сути, это фотозона. Не хотелось устанавливать просто банальные надписи, сердечки. Это есть фактически во всех городах и селах», — пояснил Кулиманов.

Перебирая идеи, администрация поселения и общественность вспомнили про памятник букве «Ё» и решили: почему бы и им не применить «такую фишку».

«Мы вспомнили, что когда-то в простонародье говорилось: «Мы из Паши — говорим на ши», и на этом мы остановились. Буква «Ш» станет неотъемлемой частью проекта «Пашский променад», его изюминкой. К арт-объекту будет отдельный подход, в ночное время буква будет освещена», — объяснил Кулиманов.

Он добавил, что большинству местных жителей проект «Пашский променад» с буквой «Ш» понравился. Но не обошлось и без критики. Ее, по словам главы села Паша, администрация «воспринимает хорошо, а все полезное из нее берет на заметку».