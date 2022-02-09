В Екатеринбурге задержали наркокурьеров в форме полицейских

В Екатеринбурге задержали двух мужчин в форме полицейских, которые, как предполагается, разносили «закладки» с наркотиками по городу. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При себе у задержанных обнаружили свертки с запрещенным веществом. По словам источника, двое мужчин были переодеты в форму майора и капитана полиции. При себе у них также был неуставной знак участкового.

Задержанные снимали места, в которых предположительно заложили наркотики. Увидев настоящих сотрудников правоохранительных органов, злоумышленники попытались скрыться, однако их удалось оперативно задержать.

Ранее сообщалось о том, что таможенники задержали в московскому аэропорту Внуково двоих россиян, которые прилетели из Бразилии и пытались ввезти в страну почти 1 кг кокаина. Контрабанда наркотиков осуществлялась в желудках соотечественников.