Прокуратура заинтересовалась уроком об ужасах развода в воронежской школе

Воронежскую школу, учительница которой напугала четвероклассников рассказом о последствиях развода родителей, проверит областная прокуратура. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Преподаватель Дарья Толстунова прочитала ученикам четвертого класса лекцию о том, как плохо живется детям в разведенной семье, пишет Telegram-канал Mash.

«Мама не пойми чем занимается, мужиков водит. У нее (дочери — прим. ред.) истерика в голове, она не знает, как себя вести, как приспособиться к таким ситуациям и начинает так же себя вести. С мальчиками, с мужчинами постарше, так же точно начинает копировать маму», — сказала она на уроке русского языка, добавив, что папа в свою очередь перестает уделять дочери внимание, потому что она ему больше не нужна.

Канал отмечает, что многие дети вышли из класса в слезах.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии, после огласки и поднявшегося скандала учительница написала заявление на увольнение по собственному желанию, которое вскоре будет удовлетворено.

Ранее Следственный комитет начал проверку после публикации в СМИ об учительнице немецкого языка из Самары, которая вела интимную переписку с учеником 9-го класса.