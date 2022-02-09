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Суд продлил Рашкину запрет действий по делу об охоте на лося до конца марта

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Депутату от КПРФ Валерию Рашкину продлили запрет определенных действий в рамках дела о незаконной охоте на лося, об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы.

«Следствие сегодня использовало стандартную формулировку: обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения, не изменились и не отпали, он может продолжить заниматься преступной деятельностью. Но ведь обстоятельства изменились, следствие завершено, никакой преступной деятельностью Рашкин не занимался и не занимается. Поэтому мы обязательно обжалуем это решение», — рассказал адвокат Константин Лазарев.

Запрет будет действовать до 29 марта. Такое же решение было принято в отношении жителя Саратова Александра Гношева, который является фигурантом этого же дела.

Басманный суд запрещал Рашкину покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела.

Ранее Мосгорсуд признал законными ограничения, наложенные на депутата.

Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору). Сам депутат вину не признает и называет масштабы скандала «совершенно непропорциональными тяжести проступка».

По данным следствия, в конце октября 2021 года Рашкин устроил незаконную охоту на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области. Отмечается, что депутат, не имея разрешений, участвовал в охоте на лося. Тушу разделанного животного он поместил в багажник своей машины, после чего покинул место охоты. В дальнейшем авто остановил сотрудник регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, установивший факт совершения преступления. Депутат заявил, что нашел животное мертвым и отказался проходить медосвидетельствование — сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что он был пьян. Впоследствии Рашкин признался в убийстве лося.

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