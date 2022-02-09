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В Подмосковье неизвестные с битами ограбили магазин и убили кассира

В Истре при нападении на «Пятерочку» убили одного человека

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Несколько неизвестных лиц в масках и с битами напали на магазин в подмосковной Истре, в результате погибла продавец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, при нападении также были ранены два человека.

«Неизвестные ворвались в магазин, начали избивать битами сотрудников», — пояснил собеседник агентства.

Как уточняет издание Mash, преступление было совершено в «Пятерочке» в селе Новопетровское. Погибла работница магазина, пытавшаяся помешать злоумышленникам.

Кассир торгового предприятия скончалась на месте, директор магазина и ее муж доставлены больницу с черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга.

Согласно сведениям «112», подозреваемых в разбое установили и задержали. Лица, которые могут быть причастны к грабежу, пытались укрыться в деревне Чесноково. Возраст вероятных грабителей — от 19 до 24 лет. Они украли из «Пятерочки» 200 тыс. руб., ведется расследование.

Ранее в Подмосковье мужчина ограбил салон сотовой связи, угрожая вешалкой в пакете.

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