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RT DE Productions обратилась в суд Берлина из-за запрета на вещание RT DE в Германии

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Компания RT DE Productions GmbH обратилась в Административный суд Берлина с требованием отменить решение немецкого регулятора MABB о запрете вещания канала RT DE в Германии. Об этом сообщает RT.

«Представители MABB утверждают, что RT DE Productions отвечает за вещание телеканала RT DE, игнорируя тот факт, что в действительности вещание этого канала осуществляется АНО «ТВ-Новости» из Москвы. Высказываемые MABB домыслы не имеют отношения к действительности», — заявили в продакшн-компании.

Также в корпорации подчеркнули, что RT DE Productions предоставляет услуги АНО «ТВ-Новости» лишь в качестве производителя контента, и никаким образом не отвечает за вещание RT DE.

Ранее европейский оператор спутниковой связи Eutelsatснял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB. В отношении RT начали расследование. Как заявила глава регулятора Ева Флекен, канал не имел лицензии на вещание программы на немецком языке. Результатом стал запрет на вещание канала в Германии.

В ответ на это МИД России объявил о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle на территории России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет зеркально отвечать Германии в ситуации с RT DE.

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