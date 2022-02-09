Тела влюбленных подростков обнаружили в машине в одном из гаражей Норильска

В Норильске в одном из гаражей нашли тела 16-летней девушки и 15-летнего молодого человека, которые при жизни состояли в романтических отношениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.

Тела подростков обнаружил отец погибшей. Несовершеннолетние находились в автомобиле ВАЗ-21011. При этом топливо в баке машины отсутствовало, ключи находились в замке зажигания. Предположительно, смерть пары наступила в результате отравления угарным газом.

Родственники погибших заявили, что последний раз видели детей 6 февраля и не волновались, так как полагали, что они находятся в гостях друг у друга.

По факту гибели несовершеннолетних организована проверка.

В конце прошлого года в Подмосковье на путях нашли тела влюбленных подростков и две записки. Погибшие — 16-летний москвич и его ровесница из Ярославля. По предварительным данным, у погибших были романтические отношения, которые не одобрялись родителями.