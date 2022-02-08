Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Российский футболист рассказал о нападении чеченцев 14:44
В Киеве прокомментировали возможную причину отмены встречи Бербок с Зеленским 14:38
В ЛНР призвали судить Порошенко за геноцид, а не предоставлять убежище 14:32
Макрон заявил о присутствии напряжения на встрече с Путиным 14:31
Путин и Токаев встретятся в Москве 14:29
СМИ узнали о планах посольства США в Киеве переехать из-за России 14:27
Умер театральный режиссер Ханс Нойенфельс 14:27
В Киеве заявили, что готовы вести диалог по Донбассу 14:26
Российская фигуристка выругалась после вопроса иностранной журналистки 14:25
ФНС хочет отменить акцизные марки на сигаретах и табаке 14:23

Бортников заявил, что ответственность школ за антитеррористическую работу надо усилить

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что личную ответственность руководства российских школ за действия при угрозе теракта надо усилить. Об этом он сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), передает РИА «Новости».

«Повышенное внимание следует уделять вопросам готовности персонала и охраны к практическим действиям при угрозе совершения теракта в различной форме», — добавил он.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что за последнее время удалось предотвратить теракты на нескольких объектах образования в регионах России.

К ряду будущих нападений были причастны сторонники движения «Колумбайн». Председатель НАК Александр Бортников пояснил, что террористические акты планировались в Москве, Крыму и Ингушетии. Также угроза предотвращена в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.

Сейчас принимаются меры, которые направлены на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций, сказал Бортников. Председатель ведомства обратил внимание, что для предотвращения нападений силовые структуры проводят тренировки и учения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть