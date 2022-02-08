Бортников заявил, что ответственность школ за антитеррористическую работу надо усилить

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что личную ответственность руководства российских школ за действия при угрозе теракта надо усилить. Об этом он сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), передает РИА «Новости».

«Повышенное внимание следует уделять вопросам готовности персонала и охраны к практическим действиям при угрозе совершения теракта в различной форме», — добавил он.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что за последнее время удалось предотвратить теракты на нескольких объектах образования в регионах России.

К ряду будущих нападений были причастны сторонники движения «Колумбайн». Председатель НАК Александр Бортников пояснил, что террористические акты планировались в Москве, Крыму и Ингушетии. Также угроза предотвращена в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.

Сейчас принимаются меры, которые направлены на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций, сказал Бортников. Председатель ведомства обратил внимание, что для предотвращения нападений силовые структуры проводят тренировки и учения.