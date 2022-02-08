Эффективность вакцины «КовиВак» против «омикрона» составила более 60%

Эффективность российской вакцины «КовиВак» против нового штамма коронавируса «омикрон» составляет 62%. Об этом заявил директор центра им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов, передает «Интерфакс».

«Наши исследования показали, что, действительно, эффективность снижается, это порядка на сегодняшний день 62% по нашим данным, но это, еще раз говорю, предварительные данные», — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Российской Федерации выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей.

«КовиВак» стала третьей вакциной, выпущенной в России, она была зарегистрирована в феврале 2021 года. Препарат разработан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 . Для этого коронавирус очищался, «убивался» формалином.