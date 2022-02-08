В Госдуме предложили увеличить не облагаемую налогом сумму семейных вкладов

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов предложил увеличить до 2 млн не облагаемую налогом совокупную сумму вкладов семьи, оформленных на одного или обоих супругов. Соответствующее письмо он отправил на имя главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, передает RT.

В обращении парламентарий напомнил, что процентные доходы физических лиц, полученные от банковских вкладов в размере более 1 млн рублей, подвергаются налогообложению.

При этом в результате исчисления данного налога не берутся в расчет положения гражданского и семейного законодательства, в соответствии с которыми приобретенное в браке имущество считается совместным имуществом мужа и жены в равных долях.

Нилов обратил внимание на то, что у одного супруга может быть большой по размеру вклад, а у другого супруга вовсе не может быть вклада. В итоге один из них должен оплатить налог с процентных доходов, хотя по факту данный вклад принадлежит обоим супругам в равных долях в размере менее 1 млн рублей.

«В целях подготовки проекта закона, предусматривающего освобождение от НДФЛ процентных доходов по совокупным банковским вкладам супругов в размере до 2 млн рублей, прошу вас дать поручение предоставить информацию о технической возможности организации межбанковского учета вкладов лиц, состоящих в браке, для реализации предлагаемой системы исчисления налога», — говорится в письме.

Ранее в ФНС рассказали, в каких случаях нужно будет платить налог на вклады.