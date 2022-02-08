В России проведут клинические исследования «КовиВака» с участием детей

Министерство здравоохранения Российской Федерации выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей. Об этом говорится на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Для исследования понадобится 1050 добровольцев. Работа будет проводиться в медучреждениях Перми, Самары, Московской области и Санкт-Петербурге.

«КовиВак» стала третьей вакциной, выпущенной в России, она была зарегистрирована в феврале 2021 года. Препарат разработан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 . Для этого коронавирус очищался, «убивался» формалином.

В конце прошлого года в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова выразили надежду, что в течение полугода Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрирует «КовиВак».

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что детей от шести месяцев до шести лет могут вакцинировать от коронавируса интерназальным препаратом.