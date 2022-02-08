Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Байден пообещал Шольцу компенсировать российский газ 00:52
Путин и Макрон договорились о звонке после поездки президента Франции в Киев 00:48
Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали центральные озабоченности РФ... 00:40
Юристы раскрыли самые распространенные схемы обмана у ритуальщиков 00:40
Отец Малкина рассказал о звездной болезни сына 00:38
Путин прокомментировал маневры российских войск у украинских границ 00:36
Соловьев: несчастных украинских спортсменов жалко, их уже просто затравили 00:31
Путин положительно оценил переговоры с Макроном 00:24
Байден рассказал, что ждет «Северный поток — 2» в случае вторжения... 00:23
Норвежский журналист: русским стоит поскорее признать допинговый скандал на ОИ... 00:21

В России проведут клинические исследования «КовиВака» с участием детей

Минздрав разрешил провести третью фазу исследования вакцины «КовиВак» с участием детей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кирилл Брага/РИА «Новости»

Министерство здравоохранения Российской Федерации выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей. Об этом говорится на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Для исследования понадобится 1050 добровольцев. Работа будет проводиться в медучреждениях Перми, Самары, Московской области и Санкт-Петербурге.

«КовиВак» стала третьей вакциной, выпущенной в России, она была зарегистрирована в феврале 2021 года. Препарат разработан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 . Для этого коронавирус очищался, «убивался» формалином.

В конце прошлого года в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова выразили надежду, что в течение полугода Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрирует «КовиВак».

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что детей от шести месяцев до шести лет могут вакцинировать от коронавируса интерназальным препаратом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть