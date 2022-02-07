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Директор гимназии прокомментировала увольнение учителя за чтение Хармса

Директор гимназии объяснила увольнение учителя за чтение Хармса нарушением учебного плана

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Директор петербургской гимназии №168 Светлана Лебедева объяснила нарушением учебного плана увольнение учительницы Серафимы Сапрыкиной после чтения на уроке в десятом классе стихов поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом сообщает spbdnevnik.

По ее словам, Сапрыкина поступила «не очень корректно», самостоятельно решив, какие занятия проводить. Сложившаяся ситуация, сказала она, «очень огорчила директора».

«Я совершенно не против этих поэтов, можно говорить о любой литературе, но нельзя самостоятельно без согласования менять учебный план. У меня много внуков, которым я помимо прочего читаю стихи Хармса. Они вызывают у детей настоящий восторг», — сказала директор.

Лебедева также пояснила, что в гимназии углубленно изучают русский язык и литературу, в том числе Хармса. Однако, подчеркнула она, замену одного занятия другим необходимо согласовывать либо с завучем по воспитательной работе, либо с директором.

«Она не обращалась ни ко мне, ни к завучу по этому вопросу. В любом трудовом коллективе должна быть дисциплина, поэтому изменения в учебном плане, который составляется заранее, необходимо соблюдать или согласовывать внесение в него изменений», — резюмировала она.

Со слов Лебедевой, Сапрыкина уволилась по собственному желанию, поскольку нашла другую работу.

Однако сама педагог писала, что директор школы собрала экстренное совещание в декабре и заявила, что эти поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов». По версии учительницы, после этого Сапрыкину попросили написать заявление об уходе.

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