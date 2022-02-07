Минобрнауки и Минпросвещения берут под контроль образовательные контакты с иностранцами

Министерство просвещения России опубликовало обсуждения граждан проект подзаконного акта к принятому в 2021 году закону о просветительской деятельности. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Согласно упоминаемому закону, Минпросвещения и Минобрнауки обязали выдавать «заключения» о целесообразности участия подведомственных образовательных организаций в международном сотрудничестве.

В новом проект подзаконного акта говорится, что контролироваться должны все договоры образовательных учреждений «по вопросам образования» с иностранными организациями и гражданами.

Новый порядок распространяется на совместные образовательные и научные программы с иностранными организациями, программы академического обмена учащихся, педагогов и научных работников; соглашения о совместных научных исследованиях, «инновационной деятельности» и обмене учебно-научной литературой, а также на участие в международных образовательных и научных проектах, конгрессах, симпозиумах, конференциях и семинарах.

В пояснительной записке указано, что соответствующая мера необходима для противодействия распространению иностранными организациями и гражданами противозаконной информации и антироссийской пропаганды в школах, вузах и колледжах, а также на недопустимость негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс».

Ранее Минобрнауки сообщало, что примерно половина иностранных студентов, обучающихся в вузах России. не смогли с началом учебного года приехать в Россию.