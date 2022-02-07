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В Челябинске бродячая собака покусала семилетнего ребенка

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Челябинские полицейские проверяют обстоятельства нападения бродячей собаки на семилетнего ребенка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

Уточняется, что инцидент произошел 6 февраля в поселке Федоровка. Собака напала на мальчика, который гулял на улице, и укусила ребенка за лицо, после чего он был доставлен в травмпункт. Родители пострадавшего обратились в полицию.

С 5 февраля в Забайкалье начал действовать режим повышенной готовности из-за нападения бездомных собак на людей. С начала 2022 года в одной только Чите зафиксировали 64 случая укусов людей собаками. Накануне сорвавшийся с привязи алабай «снял скальп» с трехлетнего ребенка, а неделю назад бродячие псы загрызли девочку насмерть.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить инициативы по изменению законодательства, чтобы обезопасить граждан от нападения бродячих собак.

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