На Украине задержали бросившего молоток в окно Верховной рады

В Киеве задержан мужчина, бросивший молоток в окно Верховной рады Украины. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

«Сегодня, 6 февраля, во время несения службы на прилегающей к Верховной раде Украины территории, полицейские полка полиции особого назначения № 2 задержали мужчину, который повредил окно админздания», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что нарушителем оказался 27-летний житель Львова, который заранее подготовил инструмент для повреждения окна. Мужчина пытался скрыться, но полицейские его остановили.

Ранее Верховная рада Украины лишила парламентской стипендии выпускника Алексея Чикалова, который уехал из страны. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

Выпускника лишили премии в размере 100 тыс. гривен (271 тыс. руб.), так как он, по мнению депутатов, нарушил правила ее получения. Отмечается, что этот документ стал одним из немногих, который смогли принять в Раде 1 февраля, — его поддержали 263 депутата.