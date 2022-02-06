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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В России за сутки госпитализировали 12 749 человек с COVID-19

В России число госпитализаций с COVID-19 снизилось за сутки на 29,3%

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Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

В России за минувшие сутки госпитализированы 12 749 человек с коронавирусом, эти данные ниже на 29,3% по сравнению с показателями 5 февраля, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Число выздоровевших от COVID-19 в стране за сутки составило 59 583. За 24 часа в стране выявлен 180 071 случай заражения коронавирусной инфекцией, скончался 661 человек.

Больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Москве (18 856 за сутки), Санкт-Петербурге (21 448) и Подмосковье (10 443).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране не будут вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса, а наоборот, некоторые запреты будут сняты.

Тем не менее специалисты предупреждают, что в России еще ожидаются рекорды по госпитализациям в период очередной волны коронавирусной инфекции. По мнениям вирусологов, Россия выйдет на плато к середине февраля, однако это плато может затянуться.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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