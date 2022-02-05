Участники протестов в Молдавии принесли навоз к зданию парламента

Перед зданием парламента в Кишиневе началась акция против повышения цен на газ для жителей Молдавии. Участники акции принесли в знак протеста мешки с кизяком, сообщает РИА «Новости».

По словам организаторов, на акцию пришли около 600 человек со всей страны. Они недовольны повышением тарифа на газ для бытовых потребителей и повышением цен на отопление.

Протестующие вывалили перед зданием парламента кизяк из мешков, чтобы власти использовали его вместо газа, и воткнули в кучу таблички с призывом к правящей власти «топить за себя самостоятельно».

«Молдавия из европейского страны превратилась в средневековую резервацию, цены даже на кизяк выросли до небывалых высот. Это будущее нашей страны, которое построила правящая власть вместо того, чтобы обеспечить нам адекватные цены на газ», — рассказал участник протестов.

Молдавия и Украина в феврале планируют временно отключиться от общей с Россией и Белоруссией энергосистемы для тестирования работы в изолированном режиме. Также сообщается, что обе страны ведут работу по интеграции с системой ENTSO-E, которая объединяет крупнейших провайдеров электроэнергии в Евросоюзе.

«Газета.Ru» выяснила, насколько реальны эти планы, и хватит ли у Кишинева и Киева экономического и политического ресурса, чтобы стать энергонезависимыми от России.