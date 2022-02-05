В Шереметьево поступили угрозы о минировании

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала «В» аэропорта Шереметьево, и о минировании четырех самолетов, передает ТАСС.

В анонимном сообщении, поступившем в аэропорт, содержались угрозы взрыва. Неизвестный также сообщил о минировании терминала «В» и четырех рейсов.

В настоящее время на месте работают правоохранительные органы, они заняты обследованием территории аэропорта, уточняет агентство.

В декабре прошлого года неизвестный сообщил о «минировании» более 20 авиалайнеров в Шереметьево. В аэропорту усилили меры безопасности, однако эвакуация не проводилась. Воздушный порт продолжил работу в штатном режиме.

В январе в авиагавани задержали мужчину, который угрожал взорвать терминал Шереметьево. Правоохранители не обнаружили никаких взрывных устройств, а сам мужчина назвал свой поступок «неудачной шуткой».