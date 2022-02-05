Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россиянка Непряева завоевала серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине 11:40
В России за сутки госпитализировано 18 032 человека с COVID-19 11:39
Песков рассказал, как теперь можно называть «фейк-ньюс» 11:36
В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в Донбассе 11:31
РБК: главу «Мемориала»* вызвали в СК из-за «реабилитации... 11:29
«Нет слов»: Фетисов прокомментировал предложение КХЛ не доигрывать сезон 11:27
Василевский высказался об отсутствии Овечкина на Матче звезд НХЛ 11:18
В Кремле отреагировали на публикацию Bloomberg о начале «вторжения» России... 11:17
Госпитализированный Ройзман предположил у себя «омикрон» 11:17
Фетисов о поведении фанатов на матче Россия — Украина: приехали, чтобы... 11:08

Ученые выявили у перенесших COVID-19 изменения в мозгу как при болезни Альцгеймера

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jerome Delay/AP

В головном мозгу людей, заболевших коронавирусной инфекцией и умерших после тяжелого течения болезни, выявлены те же изменения биохимического состава нейронов, что и при болезни Альцгеймера. Об этом говорится в исследовании ученых Колумбийского университета США, опубликованном в журнале Alsheimer's and Dementia.

Эксперты изучили данные 10 людей, скончавшихся от COVID-19. В результате были обнаружены дефекты в рианодин-чувствительных каналах мозга, отвечающих за скопления тау-белка в нейрофибриллярные клубки.

По словам ведущего автора исследования в Alsheimer's and Dementia Эндрю Маркса, если вышеупомянутые процессы происходят в голове и живых людей, то это может помочь объяснить «туман в голове» после перенесенной коронавирусной инфекции. Он также допустил, что у переболевших пациентов деменция может появиться в будущем.

«Если вы заболеете COVID-19, то, возможно, не умрете, однако мы все еще многого не знаем о долгосрочных последствиях»,— цитирует Маркса агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что исследователи из Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера выяснили, что коронавирусная инфекция вызывает у пожилых людей больше повреждений мозга, чем болезнь Альцгеймера.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть