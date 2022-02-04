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В Аргентине трое наркоманов отравились кокаином, из-за которого ранее попали в больницу

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В столице Аргентины Буэнос-Айрес трое наркоманов сумели выжить после того, как употребили кокаин, из-за которого до этого они попали в больницу с судорогами и проблемами с сердцем — наркотик оказался отравленным, сообщает газета Clarin.

Незадолго до повторной госпитализации, в пригородах Буэнос-Айреса 23 человека погибли и 80 пострадали в результате отравления после употребления кокаина — большая часть из погибших и пострадавших проживала в неблагополучных районах города и пригородов.

«Три человека, отравившиеся кокаином, были еще раз госпитализированы после выписки ранее, так как снова употребили то же самое вещество», — указано в сообщении.

Власти города утверждают, что 23 погибших — не конечная цифра, так как многие из отравившихся не успели обратиться за медицинской помощью.

Ранее в Колумбии задержали груз из 20 тысяч заполненных кокаином кокосов.

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