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В Москве и области объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение действует до 23:00 4 февраля.

Ранее научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Локощенко заявил, что весна в России в этом году не будет слишком ранней. Об этом он сообщил радио Sputnik.

По его словам, пока рано определять сроки наступления тепла, надежный прогноз можно сделать лишь на срок до двух–трех недель. Локощенко подчеркнул, что по поведению животных предсказать весну также нельзя.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что весна наступит в Москве и на юге Урала в третьей декаде марта.

Как объяснил Вильфанд, в российских регионах по-разному наступает весенняя погода. В российской столице зима закончится в третьей декаде марта.

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