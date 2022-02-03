В порту Владивостока произошел пожар на рефрижераторном судне

Рефрижераторное судно загорелось рано утром 3 февраля в порту Владивостока. В момент возгорания внутри было 18 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Пожар на причале, который находится на улице Крыгина, вспыхнул примерно в пять утра по местному времени (22:00 мск 2 февраля).

Люди успели покинуть судно еще до приезда МЧС.

Огонь распространялся из прачечной на второй палубе, его быстро потушили. Огнем было повреждено 10 квадратов площади.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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