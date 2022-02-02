В Минздраве указали на недостаточные темпы вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что в России темпы вакцинации от коронавируса являются недостаточно высокими на фоне статистических данных. Трансляцию заседания Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 ведет РИА «Новости».

«Темпы вакцинации, мы считаем, сейчас недостаточны. <…> Мы следим за наличием вакцины, и ее на территории субъектов Российской Федерации достаточно», — заявил он.

По информации ведомства, на прошлой неделе число заболевших COVID-19 в России увеличилось вдвое. Он заявил, что в настоящее время в больницах с коронавирусом находятся 147 тыс. человек. Министр также указал на рост госпитализаций, он составил 23% по сравнению с показателями предыдущей недели. В то же время число находящихся на ИВЛ пациентов снизилось на 5% по сравнению с прошедшей неделей, что, по словам Мурашко, является «хорошим сигналом».

Глава Минздрава подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 растет среди детей, число заражений коронавирусной инфекцией за неделю выросло в 2,2 раза, также среди детей увеличилось число тяжелых случаев течения коронавируса. На сегодняшний день с COVID-19 госпитализировано 9 978 детей, отметил министр.

Днем ранее в Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости COVID-19 продолжится еще две недели. Минтруд призвал работодателей максимально широко использовать удаленный режим.